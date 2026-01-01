- Sunday10:00 AM - 8:00 PM
- MondayClosed
- Tuesday2:00 PM - 8:00 PM
- Wednesday2:00 PM - 8:00 PM
- Thursday2:00 PM - 8:00 PM
- Friday10:00 AM - 8:00 PM
- Saturday10:00 AM - 8:00 PM
Order Raw Meat
We’re Located in Leander, TX
Online Ordering Available for Both Locations
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📸 BBQ Favorites & Marinated Meats
Discover the flavors and craftsmanship behind every dish we make. From fresh preparations to unique marinades, every meal is made to enjoy and share.
Explore Our Unique Marinades & Rubs
Bring the Flavor to Your Event
Step Inside the Meat Market & Marinated Atelier
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Frequently Asked Questions
What are you known for?
We are known for Halal Food, Chicken Wings, French Fries, Fries, Cheeseburger, Middle Eastern Food, Buffalo Wings, Ribeye, Kebab, Porterhouse, Wings, Halal Meat Products, Potato Chips, Steak, Filet Mignon, Chicken Burgers, Pasta, Brisket, Fried Chicken, Burgers, and BBQ
What areas do you serve?
We serve the following areas: Cedar Park, Lakewood Country Estates, Brushy Creek, Leander, Breakaway Park, Cedar Park Town Center, Caballo Ranch, Reserve at Caballo, Edgewater Condos, Block House Creek, Silverado Ranch, Forest Oaks, Post Oak Estates, Round Rock, The Place, Cottages at Abrantes, Abrantes, Creekview, Scottsdale Crossing, and The Ranch at Brushy Creek.