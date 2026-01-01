Best samosa in Leander.

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- Sunday10:00 AM - 8:00 PM
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- Tuesday2:00 PM - 8:00 PM
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Jamaican Jerk Boneless Thighs
Samosa (North Style)
The Classic Grill Burger with fries
Peri-peri Drumsticks [3 pcs]
Jamaican Jerk Boneless Thighs (4 Pieces) with Garlic Breadsticks
Ribeye (Boneless) Steak in Chimichurri Marinade with Fries
Rotisserie Cut & Serve for Dine-in (Spicy Indian/Mild Italian Herb)