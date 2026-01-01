Best bbq chicken in Leander.

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- Sunday10:00 AM - 8:00 PM
- MondayClosed
- Tuesday2:00 PM - 8:00 PM
- Wednesday2:00 PM - 8:00 PM
- Thursday2:00 PM - 8:00 PM
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Filet Mignon in Smokey Chipotle Rub with Garlic Breadsticks
Korean Bbq Chicken breast with Fries
Ribeye (Boneless) Steak in Chimichurri Marinade with Fries
Strip Steak in Cowboy Espresso Rub with Sweet Potato Fries
Dine in Rotisserie (Cut into pieces)
T-Bone/ Porterhouse in Jamaican Jerk Rub with Sweet Potato Fries
Jamaican Jerk Boneless Thighs
Jamaican Jerk Boneless Thighs (4 Pieces) with Garlic Breadsticks